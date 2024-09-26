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«То, что Пьянич пошел на эти условия, приехал с семьей, говорит о его реальном отношении к России». Интервью гендиректора ЦСКА

Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал подробности трансфера Пьянича
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Миралем Пьянич и Роман Бабаев.
Фото ПФК ЦСКА
Миралем Пьянич.
Фото ПФК ЦСКА
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Армейцы совершили самый громкий трансфер последних лет.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» подписание контракта с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем.

— Как быстро в клубе приняли решение по подписанию Пьянича? Что стало решающим аргументом в пользу приглашения боснийского полузащитника?

— Сами переговоры с Пьяничем получились одними из самых быстрых за последнее время. Все происходило уже после закрытия трансферного окна, когда было очевидно, что усилиться можно только свободными агентами в рамках регламентирующих норм. Его кандидатуру предложили коллеги из нашего спортивного департамента. Понятно, что очень долго размышляли в силу объективных причин. Это и статус футболиста, и доступность игрока, его возраст и так далее. Много было нюансов. Надо отдать должное спортивному департаменту. Коллеги очень профессионально выполнили свою работу, провели хорошие переговоры. Условия нашего контракта — беспрецедентные по сравнению с теми, которые у Миралема были в Арабских Эмиратах. (По данным СМИ, в «Шардже» Пьянич получал около 4 миллионов евро в год, зарплата в ЦСКА составит от 800 тысяч до миллиона евро. — Прим. «СЭ»)

— Как удалось договориться подписать контракт на таких условиях?

— Здесь сыграл свою роль и тот фактор, что Пьянич знаком с нашим главным тренером Марко Николичем. Удалось договориться. Быстро все организовали: приезд футболиста, медосмотр. Сегодня — последний день, когда можно было подавать заявление в комитет по статусу игроков.

Миралем Пьянич. ЦСКА удивил приглашением Пьянича. Такого дорогого футболиста в РПЛ еще не было

— В какой он сейчас физической форме? Некоторых специалистов смущает как возраст игрока (34 года), так и то, что последние два сезона он провел в чемпионате ОАЭ.

— Пьянич прошел все тестирования. По крайней мере, по медицинским показателям нет никаких отклонений. А дальше уже все зависит от набора формы. Очевидно, что нам надо набраться терпения. Не стоит ждать чудес и думать, что мы сразу увидим того Пьянича, которого все хорошо помним. Мы понимаем, что потребуется какое-то время.

— А вы держали в голове опыт неудачных выступлений в РПЛ статусных футболистов — Маркизио за «Зенит», Шюррле за «Спартак»?

— Конечно, это тоже учитывалось. Высказывались разные точки зрения. Но тут нужно понимать, что этот трансфер можно назвать комплексным. Помимо спортивной составляющей, речь еще идет и об имидже ЦСКА, всего нашего футбола. Все-таки тут нужно учитывать колоссальный опыт этого футболиста, которым он будет делиться с молодежью. Этот переход, думаю, поможет российским клубам в дальнейшем вести переговоры с игроками с мировым уровнем.

Так что, на мой взгляд, в совокупности этот трансфер в любом случае должен быть удачным. Что касается возраста, то современные тенденции нам хорошо известны. Сейчас люди играют и до 36, и до 37, а некоторые и до 40 лет. Да, чудес не бывает, природа берет свое. Человек не может показывать тот футбол, который он демонстрировал в 25 лет. Тем не менее Пьянич по-прежнему обладает ценными игровыми качествами. Он очень трепетно относится к своему здоровью, питанию. Все это дает нам основания полагать, что Миралем принесет ЦСКА пользу не только в имиджевом и репутационном плане, но и на футбольном поле.

Миралем Пьянич.
Фото ПФК ЦСКА

— А какая мотивация у самого футболиста переходить в ЦСКА? Он выступал в больших клубах, в ОАЭ у него были шикарные условия. В то же время российские команды не играют в еврокубках.

— Если бы деньги превалировали, то Пьянич выбрал бы точно не наш вариант. Это совершенно очевидно. Можно сколько угодно на эту тему спекулировать, но все цифры официальные и проходят процедуру лицензирования РФС. Поэтому мы бы не стали тут ничего выдумывать. Условия очень адекватные. Есть, конечно, и мотивационная часть KPI, которая предусматривает дополнительное вознаграждение.

И все-таки основным фактором для Миралема было то, что он вернется поближе к Европе. Пьянич вполне мотивирован и считает, что еще не сказал последнего слова в футболе. Он знаком с нашим главным тренером, с Элвером Рахимичем, который тоже посодействовал этому переходу, — они вместе выступали за сборную Боснии. Так что тут можно говорить о здоровых амбициях. Надо еще и учитывать, что человек из зоны комфорта забрал семью, приехал с ней сюда. Мы же понимаем, что в Дубае все организовано на высочайшем уровне с точки зрения образования (школы), быта, досуга и так далее. Это тоже говорит о том, что Миралем не просто так решил поменять место жительства и перебраться в российскую столицу.

Миралем Пьянич. Пьянич — официально в ЦСКА! Снялся в видео с конем и извинился за слова против России

— Контракт составлен по схеме «1+1». Продление зависит от определенного количества результативных действий?

— Да. Там прописан определенный механизм. Если Миралем будет приносить пользу, как можно отказываться от такого мастера? Но пока бы я не заглядывал так далеко. Сейчас главное для него — поэтапно, без форсирования набрать форму и влиться в команду.

— В комментарии для официального сайта ЦСКА Пьянич сказал, что готов извиниться за те слова об отказе проводить товарищеский матч со сборной России. Думаете, теперь число тех, кто скептически воспринял этот трансфер, уменьшится?

— Он все-таки немного не так сказал. Миралем заметил, что если он кого-то задел своими словами, то готов извиниться. На самом деле, все здравомыслящие люди понимают, что Пьянич не произносил никаких антироссийских фраз. Разговор шел о том, что на тот исторический момент, когда ФИФА и УЕФА приняли соответствующие решения, он посчитал неприемлемым их нарушать. Да, конечно, это обидно. И мне в том числе как болельщику сборной России. Но надо понимать, что человек не стал прятаться за красивыми фразами, не промолчал (по принципу, решили там где-то без меня, а я постою в стороне), а высказался. И тот факт, что он приехал сейчас в Россию с семьей в ситуации, когда деньги не стояли для него на первом месте, ярче всего говорит о его реальном отношении к нашей стране, к нашему футболу.

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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