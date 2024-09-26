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Судейство

Сегодня, 20:35

Судья Турбин наказан незаслуженно. К ЭСК снова есть вопросы

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня объявлены результаты заседания экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). В частности, эксперты решили, что судья Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти на 32-й минуте матча «Ахмат» — «Крылья Советов», когда самарец Виктор Мендес наступил на ногу Амину Талалу. ЭСК назвала такой наступ наказуемым и «очевидно повлиявшим на возможность соперника продвигаться к мячу». «В связи с этим комиссия единогласно считает, что ВАР обязан был вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в заметке на сайте РФС.

При этом Кукуляк получил очередное назначение — на игру 10-го тура «Оренбург» — «Пари НН». Очередное назначение и у помогавшей ему в роли АВАР Веры Опейкиной. А вот ВАР Евгений Турбин остался без работы.

Хотя он поступил точно так же, как и на 57-й минуте матча 2-го тура «Динамо» — «Локомотив». Тогда тоже был наступ — со стороны Жерзино Ньямси на ногу Константина Тюкавина. Судья Сергей Карасев не оценил это как фол и пенальти не назначил, ВАР Турбин в его действия не вмешался. Судя по последующим назначениям их решение признали правильным — и Карасев, и Турбин работали в 3-м туре (в ВАР-центре, на двух матчах каждый).

В обоих случаях футболисты, совершившие наступы, смотрели вверх на мяч и случайно допускали контакты с соперниками.

Однотипный момент был и в игре 14-го тура прошлого чемпионата «Сочи» — «Динамо». Но тогда Владислав Безбородов назначил пенальти, а его решение официально признали ошибочным.

Евгений Турбин
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