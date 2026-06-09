Гусев: «Если бы остался в штабе Шварца, футболисты воспринимали бы неправильно»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» отреагировал на возвращение Сандро Шварца в московский клуб.

— Понимаете, почему в последние годы тень Шварца всегда нависает над «Динамо» при выборе тренера? Почему его так хотели вернуть?

— Не могу знать точно, но, вероятно, у руководителей сложились теплые отношения с Сандро и им нравился его футбол. Но не я принимаю такие решения, и мне сложно сказать, почему назначен именно он.

— Кажется ли вам его кандидатура хорошей для клуба?

— Не могу судить. Что-то говорить можно будет, когда начнется чемпионат.

— Вы не рассматривали вариант остаться в штабе Сандро?

— Когда ты поработал главным... Даже футболисты, мне кажется, воспринимали бы меня неправильно. И команде, и мне было бы сложно. Поэтому это изначально было исключено. В первую очередь с моей стороны, — сказал Гусев «СЭ».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max