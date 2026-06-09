Ролан Гусев заявил, что не вел переговоров с ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Последний месяц слухи связывали вас с ЦСКА. Действительно ли армейцы к вам обращались?

— Я только читал об этом в прессе. Но никаких разговоров ни с кем не вел.

— Даже Игорь Акинфеев у вас не поинтересовался, правда ли это?

— Такие вещи не обсуждали. У меня хорошие отношения со всеми в армейском клубе, но мы не говорили об этом.

— Сейчас у вас есть какие-то предложения от других команд? Инсайдер Иван Карпов сообщал об интересе к вам со стороны «Урала».

— Пока конкретики не было.

— Тогда какие планы?

— Времени на отдых мне не требуется, надо идти работать. Нельзя перебирать: «Сюда хочу, туда нет». Будет предложение — буду рассматривать. Главное — работать, — сказал Гусев «СЭ».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

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