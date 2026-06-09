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Сегодня, 08:15

Гусев — об уходе из «Динамо»: «Было бы проще, если бы объявили решение после «Краснодара»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в интервью «СЭ» рассказал, как отреагировал на решение руководства клуба о смене тренерского штаба.

Ролан Александрович, самый главный вопрос вам: ожидали ли вы, что останетесь в команде на следующий сезон?

Я был готов к разному развитию событий. Понимал, что мы на правильном пути и знаем, что делать дальше, как улучшать игру. Что касается моих мыслей о будущем, то, когда вылетели из Кубка от «Краснодара», догадывался, что исход может быть таким. Если бы в раздевалке после матча мне тогда все объявили, было бы проще это воспринять. Но когда оставалась надежда... Тем не менее повторюсь, что ко всем вариантам был готов. Эта тема постоянно муссировалась, но мы старались не обращать на это внимания. Очень благодарен футболистам, что, несмотря на все разговоры, они очень профессионально ко всему относились, слушали и выполняли наши идеи.

Вы видели поддержку от руководства? Понимали, кто будет отстаивать ваши интересы при выборе тренера летом?

Да меня в принципе все руководство поддерживало: и Сергей Вадимович Степашин (член совета директоров. — Прим. «СЭ»), и Александр Владимирович Ивлев (председатель совета директоров), и Павел Пивоваров (генеральный директор), и Юрий Соловьев (куратор клуба). На протяжении сезона от них я слышал только слова поддержки — за что огромное спасибо. Но как назначаются тренеры и принимаются решения за закрытыми дверьми, я не знаю. Хотя предполагаю, кто был за меня, а кто против. Но решения руководства обсуждать не хочу. Благодарю их за предоставленный шанс себя проявить. В мою работу никто не вмешивался, не мешал, а только помогал, когда были какие-то просьбы.

Разошлись по-доброму?

Абсолютно. С каждым руководителем пообщались, поблагодарили друг друга. За три года в команде я чувствовал только поддержку. Никаких претензий не было, — сказал Гусев «СЭ».

Гусев в ноябре 2025 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после отставки Валерия Карпина. Месяц спустя его утвердили в роли главного тренера до конца сезона-2025/26. 22 мая «Динамо» объявило о назначении Сандро Шварца, который сменил Гусева.

Ролан Гусев.«Когда вылетели из Кубка, догадывался, что исход может быть таким». Интервью Гусева о расставании с «Динамо»

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Ролан Гусев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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