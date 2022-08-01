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Родригао поделился эмоциями после крупной победы «Зенита» над «Локомотивом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао поделился эмоциями после крупной победы над «Локомотивом» (5:0) в 3-м туре РПЛ.

— Думаю, вся команда счастлива от того матча, который мы показали. И в первом тайме у нас были возможности забить. К сожалению, не удалось, но во втором тайме сделали все как нужно. Действительно, не так много позволили создать у своих ворот, поэтому самое главное — победа. А когда счет 5:0, это, конечно, особенно приятно.

— У «Локомотива» было несколько опасных моментов, где они могли забить. Все равно чувствовали контроль?

— Думаю, что да. Мы с самого начала были уверены, что победа от нас не уйдет. Безусловно, соперник создавал моменты, это нормально, потому что игра длится 90 минут. Но мы в первую очередь тщательно работали над тем, чтобы позволить как можно меньше создать. Матч был домашний, хотелось не только победить, но и остаться без пропущенных голов. Что нам и удалось, — приводит слова Родригао сайт клуба.

«Локомотив» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России (2 очка). «Зенит» идет на первом месте после трех туров РПЛ.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-08-01-rodrigao-kogda-schet-5-0-eto-konechno-osobenno-priyatno.htm
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
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