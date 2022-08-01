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Полузащитник «Ахмата» предположил, что Талалаев мог бы стать главным тренером «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Андреем Талалаевым.

— Талалаев — топ-тренер?

— Для меня — точно топ. Как я могу сказать по-другому? Ты можешь возразить: хорош тренер, у которого играешь. Я у Бердыева выходил крайним защитником, а потом не выходил вовсе, но считаю сильным тренером. При этом были и обратные ситуации, когда в меня тренер верил и я много играл, но этого специалиста я не мог назвать топовым.

Можно считать меня или кого угодно фаворитом Талалаева. Но, по-моему, фаворит — большая ответственность, а не повод расслабиться. В Курске в 22 года у меня ответственность была такая, что тренер [Игорь Беляев] подходил и советовался по составу.

Я видел, как игроки РПЛ сидели с тренерским штабом в кафе за одним столиком. Не представляю это в случае с собой.

— Можешь представить Талалаева главным тренером «Спартака»? О нем говорили как о кандидате.

— Это вполне может случиться. Некоторые тренеры сразу стартуют в премьер-лиге с топов. А Талалаев идет поступательно. Можно процитировать Георгия Черданцева: нужно давать шанс российским тренерам. Талалаев в числе тех, кто заслужил шанса в первую очередь, — сказал Трошечкин Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-01-intervyu-futbolista-akhmata-aleksandra-troshechkina-o-khimkakh-chechne-talalayeve-v-spartake-semshove-cherevchenko-glushakove-lantratove
Александр Трошечкин
Андрей Талалаев
ФК Ахмат
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