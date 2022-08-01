Агент защитника «Монтеррея» Монтеса — о переходе в «Динамо»: «Думаю, все будет хорошо»

Агент мексиканского защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес рассказал «СЭ» о переговорах по переходу игрока в московское «Динамо».

«Динамо» и «Монтеррей» сейчас находятся в процессе переговоров. Давайте дождемся их завершения. Думаю, все будет хорошо», — сказал Родригез «СЭ».

Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро. За сборную Монтес провел 23 матча.

31 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» находится в продвинутой стадии переговоров по переходу Монтеса.

Центральный защитник (193 см) с клубом выигрывал чемпионат Мексики, Кубок страны, дважды Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Со сборной Монтес завоевал золотой Кубок КОНКАКАФ. ЧМ-2018 игрок пропустил из-за травмы.