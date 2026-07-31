«Родина» — «Ростов»: хозяева сократили отставание после автогола Сако

«Родина» сократил отставание в счете в домашнем матче с «Ростовом» во втором туре РПЛ — 2:3.

На 75-й минуте автогол забил защитник «Ростова» Умар Сако.