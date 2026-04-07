Дасаев о Карседо: «Единственный иностранный тренер, который захотел встретиться с ветеранами «Спартака»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» впечатлениями от встречи комитета ветеранов клуба с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо.

«Карседо с удовольствием откликнулся на предложение пообщаться. Нормальный, адекватный человек. Единственный иностранный тренер, который захотел встретиться с ветеранами. Он сказал: «Я знаю, куда я пришел, знаю историю «Спартака». Признался, что знает Олега Ивановича (Романцева), меня — но это понятно, потому что он видел меня, когда я еще играл в Испании. Карседо сказал, что приложит все усилия, чтобы поднять «Спартак». Мы его выслушали, пожелали удачи, сказали, что всегда готовы откликнуться, если нужна какая-то помощь. Он оставил хорошее впечатление. Дай бог, чтобы все было на высоком уровне, в следующем году надеемся на чемпионство», — сказал Дасаев «СЭ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.

После 23 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в таблице РПЛ.