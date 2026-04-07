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Дасаев о Карседо: «Единственный иностранный тренер, который захотел встретиться с ветеранами «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» впечатлениями от встречи комитета ветеранов клуба с новым главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо.

«Карседо с удовольствием откликнулся на предложение пообщаться. Нормальный, адекватный человек. Единственный иностранный тренер, который захотел встретиться с ветеранами. Он сказал: «Я знаю, куда я пришел, знаю историю «Спартака». Признался, что знает Олега Ивановича (Романцева), меня — но это понятно, потому что он видел меня, когда я еще играл в Испании. Карседо сказал, что приложит все усилия, чтобы поднять «Спартак». Мы его выслушали, пожелали удачи, сказали, что всегда готовы откликнуться, если нужна какая-то помощь. Он оставил хорошее впечатление. Дай бог, чтобы все было на высоком уровне, в следующем году надеемся на чемпионство», — сказал Дасаев «СЭ».

Хуан Карлос Карседо возглавил «Спартак» 5 января 2026 года. Под его руководством команда провела 7 матчей во всех турнирах, одержала 5 побед и потерпела 2 поражения.

После 23 туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» с 41 очком занимает шестое место в таблице РПЛ.

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Ринат Дасаев
Хуан Карлос Карседо
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
4
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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