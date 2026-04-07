Кержаков о Соболеве: «Результативность удивляет, но качество его игры оставляет желать лучшего»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» оценил игру форварда сине-бело-голубых Александра Соболева после зимней паузы в РПЛ.

«Результативность удивляет, потому что сама его игра не впечатляет. Но Соболев забивает — это самое главное. Однако качество игры оставляет желать лучшего. Что касается Дурана, то он тоже не показывает те качества, которыми должен обладать нападающий «Зенита», — сказал Кержаков «СЭ».

В сезоне-2025/26 29-летний нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 10 голами и 3 результативными передачами. Во второй половине сезона Соболев забил 5 голов и сделал 1 результативный пас в 7 матчах.