Быстров: «У «Краснодара» появился характер, хотя раньше стержня не хватало»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ.

— Есть ощущение, что «Краснодар» уже не пропустит никого вперед в РПЛ?

— Нет смысла загадывать. Но есть факт, что у «Краснодара» появился характер. Они вытягивают матчи на зубах — даже когда тяжело и нужно терпеть, страдать. У них это получается. Раньше у «Краснодара» не хватало стержня, а он приобретается только за счет опыта и мастерства. Окрепли Сперцян, Кривцов, Черников — свои ребята. И получился хороший симбиоз с качественными иностранцами, тренером. Мы видим и красивый футбол «Краснодара», дома они просто разрывают. А «Зенит» мучается — забирает очки, но игра серая.

23-м туре «Краснодар» победил «Ахмат» (0:1) и сохранил лидерство, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1) и продолжает идти вторым, отставая от «быков» на одно очко.

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