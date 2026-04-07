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7 апреля, 17:30

Быстров: «У «Краснодара» появился характер, хотя раньше стержня не хватало»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ.

— Есть ощущение, что «Краснодар» уже не пропустит никого вперед в РПЛ?

— Нет смысла загадывать. Но есть факт, что у «Краснодара» появился характер. Они вытягивают матчи на зубах — даже когда тяжело и нужно терпеть, страдать. У них это получается. Раньше у «Краснодара» не хватало стержня, а он приобретается только за счет опыта и мастерства. Окрепли Сперцян, Кривцов, Черников — свои ребята. И получился хороший симбиоз с качественными иностранцами, тренером. Мы видим и красивый футбол «Краснодара», дома они просто разрывают. А «Зенит» мучается — забирает очки, но игра серая.

Владимир Быстров, Роман Зобнин, Павел Полех, Манфред Угальде.«Грош цена РПЛ, если «Спартак» в ней середняк». Интервью Быстрова

23-м туре «Краснодар» победил «Ахмат» (0:1) и сохранил лидерство, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1) и продолжает идти вторым, отставая от «быков» на одно очко.

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Владимир Быстров
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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