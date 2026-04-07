Быстров: «У «Краснодара» появился характер, хотя раньше стержня не хватало»
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ.
— Есть ощущение, что «Краснодар» уже не пропустит никого вперед в РПЛ?
— Нет смысла загадывать. Но есть факт, что у «Краснодара» появился характер. Они вытягивают матчи на зубах — даже когда тяжело и нужно терпеть, страдать. У них это получается. Раньше у «Краснодара» не хватало стержня, а он приобретается только за счет опыта и мастерства. Окрепли Сперцян, Кривцов, Черников — свои ребята. И получился хороший симбиоз с качественными иностранцами, тренером. Мы видим и красивый футбол «Краснодара», дома они просто разрывают. А «Зенит» мучается — забирает очки, но игра серая.
23-м туре «Краснодар» победил «Ахмат» (0:1) и сохранил лидерство, «Зенит» выиграл у «Крыльев Советов» (2:1) и продолжает идти вторым, отставая от «быков» на одно очко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -