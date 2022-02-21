Ринат Билялетдинов: «Не стал бы называть «Зенит» чемпионом, борьба еще впереди»

Российский тренер Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от предстоящего возобновления чемпионата России.

«Ожидаю интересной борьбы. После большой паузы хочется уже увидеть страсти и скорость на поле. Не стал бы называть «Зенит» чемпионом сейчас, еще будет борьба за первую строчку. «Динамо» там «село на колесо». Петербуржцы, как мне показалось по первой встрече с «Бетисом», еще не отошли от нагрузок.

Если был бы отрыв в чемпионате более солидным — очков восемь, например, то к «Бетису» можно было бы подойти в полной боевой готовности. Пока борьба за чемпионство и за попадание в еврозону еще впереди. Я бы еще и «Спартак» не стал скидывать со счетов", — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Тинькофф РПЛ возобновится 26 февраля. В этот день пройдут первые матчи 19-го тура чемпионата.

«Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице, имея на счету 38 очков. «Динамо» занимает вторую строчку с 36 очками. Тройку замыкает «Сочи» (31 очко).

«Спартак» находится на девятой позиции, набрав 23 очка.