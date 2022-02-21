Александр Ивочкин назначен руководителем дирекции по безопасности РПЛ

РПЛ объявила о назначении Александра Ивочкина директором по безопасности

РПЛ на официальном сайте объявила о назначении Александра Ивочкина директором по безопасности.

Ивочкин будет заниматься совершенствованием мер по безопасности и работе с фанатами, разработкой предложений по развитию инфраструктуры стадионов, внедрением новых технологий и цифровыми решениями для безопасности и комфорта зрителей.

Кроме того, он займется практической и методической помощью клубам РПЛ в сфере безопасности и работы с болельщиками.

Ранее возглавлявший дирекцию по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин назначен советником президента Лиги. Он занимал этот пост с 2008 года.