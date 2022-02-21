ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Нампали Менди, сообщает журналист Игнасио Генуарди в Twitter.

По информации источника, армейцы также интересуются полузащитником «Эвертона» Жан-Филиппом Гбаменом.

Отмечается, что красно-синие переключились на этих игроков после неудачи с подписанием контракта с полузащитником «Лилля» Шека.

В нынешнем сезоне 29-летний Менди принял участие в одном матче за «Лестер» и не отметился результативными действиями. 26-летний Гбамен сыграл в четырех встречах за «Эвертон» и также не отметился результативными действиями.