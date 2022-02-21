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ЦСКА интересуется полузащитником «Лестера» Менди

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Менди
Карен Саркисян
Корреспондент

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Нампали Менди, сообщает журналист Игнасио Генуарди в Twitter.

По информации источника, армейцы также интересуются полузащитником «Эвертона» Жан-Филиппом Гбаменом.

Отмечается, что красно-синие переключились на этих игроков после неудачи с подписанием контракта с полузащитником «Лилля» Шека.

В нынешнем сезоне 29-летний Менди принял участие в одном матче за «Лестер» и не отметился результативными действиями. 26-летний Гбамен сыграл в четырех встречах за «Эвертон» и также не отметился результативными действиями.

Источник: https://twitter.com/IgnazioGenuardi/status/1495058989914202120
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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16
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 - : -
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 - : -
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