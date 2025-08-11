Риера отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Целе» Альберт Риера в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак».

Ранее об этом сообщило издание Legalbet.

«Как вы понимаете, я уважаю контракт с «Целе». И не могу и не буду комментировать данные слухи. Это вопрос межклубных отношений», — сказал Риера «СЭ».

«Спартак» после 4-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

