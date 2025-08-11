Футбол
11 августа, 19:43

Риера отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
Альберт Риера.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Целе» Альберт Риера в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак».

Ранее об этом сообщило издание Legalbet.

«Как вы понимаете, я уважаю контракт с «Целе». И не могу и не буду комментировать данные слухи. Это вопрос межклубных отношений», — сказал Риера «СЭ».

«Спартак» после 4-го тура занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 4 очка.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Альберт Риера
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • fedland

    смысл его выгонять? в европе не играем. а для рпл и так сгодится... по полю пешком ходят

    12.08.2025

  • zoolord

    Наверное уже бабки считает!

    12.08.2025

  • sven

    это что еще за бред ?

    11.08.2025

  • Ganimed

    Отстаньте от Риеры, он вроде недавно только мячик на гвоздик нашнурил:blush:Если проиграет Спартак-то будет у нас Клопп, а если выиграем-его не будет,всё :sunglasses:

    11.08.2025

  • Иван

    у него жена русская, свадьба в Омске была и язык он знает

    11.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Все станут менять тренеров перед Зенитом? Новый тренд?:joy::joy::joy: Серьожа такое не осилит:stuck_out_tongue_winking_eye: Отстаньте от Станковича... Вам не привезут Гвардьолу...ВЫ ВИДИТЕ КАКИЕ КАНДИДАТУРЫ ВСПЛЫВАЮТ НА ЗАМЕНУ? Думаете они лучше?

    11.08.2025

  • hamal

    Семён Петрович, сантехник из ленинского района, отреагировал на слухи о назначении в Спартак: - Ну, эт самое ....@#$, я @#$% в рот вашу РПЛ, у меня отопительный сезон на носу!

    11.08.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    "..." - сказал Риера, почёсывая бока в предвкушении нежданного бабла.

    11.08.2025

  • vlad654

    Лучше в Зените сменить тренера, играют хуже некуда, но продажным журналюгам дана команда эту тему не поднимать. Ни одной статейки на эту тему нигде, наложен запрет. А меж тем Зенит стартовал хуже некуда, последний раз такое было аж в 2008 году. А кругом тишина, Семака никто не выгоняет, даже критики нигде нет. Все журналюги как воды в рот набрали. Умеют молчать по приказу.

    11.08.2025

  • МАО

    Сразу берите Черчесова.

    11.08.2025

  • merniloskut

    Хватит нам гастарбайтеров! Давайте своего, он хоть слова понимает!

    11.08.2025

  • Товарищ Колбасный

    Надо перед Зенитом сменить тренера,неважно на какого и победа в кармане.Саламыч не даст соврать!))

    11.08.2025

  • lvb

    Кто это и зачем тренер из аж Словении... для ФК СМ? Очередной временщик?

    11.08.2025

