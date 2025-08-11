Футбол
11 августа, 20:11

Медведев образно ответил на вопрос о доверии к Семаку

Руслан Минаев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о доверии руководства клуба к главному тренеру Сергею Семаку.

9 августа «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Доверяет ли «Зенит» Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона? Мы же не в поле ветер, в попе дым», — цитирует Медведева Odds.ru.

&laquo;Зенит&raquo; и &laquo;Спартак&raquo; проиграли в&nbsp;4-м туре РПЛ.Не в деньгах счастье. «Спартак» и «Зенит» в кризисе перед очным матчем

Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке в таблице РПЛ. В 5-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» 16 августа.

Источник: Odds
Источник: Odds
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Читайте также
  • kim-1965

    Ленинградская подворотня - Главный от туда же, и из того же места...

    13.08.2025

  • marchela13

    А ты вообще дэбил.

    12.08.2025

  • Max Stch

    ну естественно !

    12.08.2025

  • ANTI BOMG

    не в попе, а в жо..е дым!

    12.08.2025

  • Alexander Ragozin

    Это не Семак сделал из Зенита "позор российского футбола", а Медведев.

    12.08.2025

  • bleiksp

    ему вообще наср,,,,,ть на питер и команду. главное сколько на откатах заработает за покупку иностранцев

    12.08.2025

  • muzsolini

    "В попе дым"... Ватсон, что бы это значило?

    12.08.2025

  • Псевдоним

    Муж в Тверь жена в дверь!

    12.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Талантливый оратор

    12.08.2025

  • eveslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    12.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Жопа — понятие круглогодичное (можно даже сказать, круглоягодичное)

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    Есть хорошая поговорка,я тебя не разрушу,ты и сам справишся

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    слышал в Питере вытрезвитель,только для финов....

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    не повзло

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    ж..па

    12.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    это тот Медведев о ком мы лумаем

    12.08.2025

  • AZ

    Медведу, видимо, даже несмотря на санкции эксклюзивную траву поставляют)))

    11.08.2025

  • _моро

    мда…

    11.08.2025

  • МАО

    Конюшни мы ему не доверим.

    11.08.2025

  • МАО

    а должен был быть в попе газ ?

    11.08.2025

  • МАО

    Совет дня - заткнуть в попе дым пальцем!

    11.08.2025

  • МАО

    Мэдведэв конечно редкостный чудак. Тут даже диагноз не поставить.

    11.08.2025

  • МАО

    Ты - Главный дэбил.

    11.08.2025

  • Blind.Piew

    Образный совет Медведеву: Если у тебя есть фонтан - заткни его.

    11.08.2025

  • Max Stch

    В 1978 году окончил Московский физико-технический институт, кандидат экономических наук. В 1978—1989 годах работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, в 1989—1991 годах был директором совзагранбанка «Донау-Банк АГ» (Вена, Австрия), управляющим директором дочерней фирмы банка «Интер Трейд Консалт ГмбХ», в 1998—2002 годах — директором компании «ИМАГ Инвестмент Менеджмент энд Эдвайзори Груп ГмбХ» (Вена, Австрия). Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» (2014—2019[2]), генеральный директор ООО «Газпром экспорт» (2002—2014). С 2008 по 2014 год[3] — президент Континентальной хоккейной лиги. ..что там про попу и дым ?

    11.08.2025

  • marchela13

    Три ДЭБИЛА-Медведев,Семак,дельфин! Всех на йух.

    11.08.2025

  • Сергей Чернов

    Сколько еще надо проиграть? Сразу видно, что в руководстве Зенита одни дилитанты.

    11.08.2025

  • zentmaison

    Уберите это хамло из клуба!

    11.08.2025

  • SpartakSirius

    Дураки и дороги !

    11.08.2025

  • hovawart645

    Эт да!)

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Да я понимаю, но какая чудненькая "теория Заговора".))

    11.08.2025

  • hattabych

    В попе не только дым, но и языки корреспондентов СЭ. На кого другого уже бы всем кагалом навалились, а тут по холопски приходится терпеть барское раздражение

    11.08.2025

  • Alexey Tarasov

    Епать колотить ,повезло" Богданычу с таким,начальничком":smile:Вот он выдал:shushing_face::point_right:Это, что такое ,образное"-он представил?Я бы понял-если это сказал,сосед'Вася по пьяни:smile: Но председатель правления медвед по своему развитию заткнёт Васю за пояс -трезвый:point_right:или Нет??

    11.08.2025

  • Чернобог

    Редкостный идиот. И вот такое существо распоряжается огромными финансами, хотя должен мести дворы и чистить конюшни.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Нет, он газовый. Проколов было много, но верный. Вот его барин от производства убрал и к футболу приставил. Но "умище-то не спрячешь!")

    11.08.2025

  • ровнов

    Открыл. Для всех.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Не, было. Только об этом знали лишь внутри Газпрома. Для широкой публики он себя сейчас открывает)

    11.08.2025

  • Веравалер

    А, таак это по латыни... Хорошо, что римляне мимо проходили, перевели)

    11.08.2025

  • ровнов

    Так на Сахалине и в Москве, такого из него не перло.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Да знаю я этого кадра. О нем легенды в Газпроме до сих пор ходят. Но он же сейчас олицетворяет ваш клуб - вот и стыдитесь по-испански...

    11.08.2025

  • m_16

    Вообще Медведев родился на Сахалине, учился и работал преимущественно в Москве, а в Петербурге уже на старости лет оказался, так что не надо на культурную столицу лишнего вешать :)

    11.08.2025

  • У них,видимо,спор с Роман Борисычем: Кого больше форум назовёт идиотом....

    11.08.2025

  • Andre_Saratov

    Извиняюсь за мой французский - сказал поручик Ржевский.

    11.08.2025

  • Папаня777

    Шёл бы к Роман Борисычу в Динаму, в попе дым, блин...

    11.08.2025

  • Ganimed

    Да нет, я гляну списки на матч, за два часа до этого, потом скажу точно:rofl:

    11.08.2025

  • hovawart645

    Скорую прислать? Из Москвы?

    11.08.2025

  • Ganimed

    Мы же не в поле ветер, там дым... :fearful:Что-то я уже начал сомневаться в нашей победе, Жданов, ПРИНИМАЙ МЕРЫ:face_with_raised_eyebrow:

    11.08.2025

  • hovawart645

    А мы всё удивлялись, чего это после перехода в Зенит многие игроки начинают хрень нести?! А тут вот оно чё, Михалыч! Засада полная!!

    11.08.2025

  • ровнов

    Да уж. Какой руководитель, такие и болельщики. Есть с когот брать пример.

    11.08.2025

  • hovawart645

    Собственной персоной! Колоритный персонаж!

    11.08.2025

  • ровнов

    Зенитовцы, и это руководитель Вашего клуба?

    11.08.2025

  • hovawart645

    Горит у него, грит, в клоаке! И задувает туда не хило - голову тоже продуло!

    11.08.2025

  • hovawart645

    Н-да! Культурная столица прёт из всех щелей! Наследник Пушкина и Блока!

    11.08.2025

  • ровнов

    Ну что еще об этом Топтыгине сказать? Он сам сказал за себя.

    11.08.2025

  • kbakyxa

    интеллектуал

    11.08.2025

  • spar001

    "Мы же не в поле ветер, в попе дым"... это он про Спартак...:joy::rofl:

    11.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это он имел ввиду , что Зенит не Спартак .))

    11.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Кретин. А с 14-го вообще в запой уйдёт, такую ахинею нести начнёт... Только успевай записывать, СЭ!

    11.08.2025

  • Ilya Gudman

    Жалко что тебе слегка ипанутому Миллер доверяет , вот это жалко

    11.08.2025

  • lvb

    Нет, как раз к Медведеву и подходит "в поле ветер, в попе дым»"(с) Оне давно впал в детство, после многочисленных ударов головой о покрытие БакланАрены(есть видео). Ему пора пройти обследование в ПНД на предмет вялотекущей шизофрении. Но тогда мы потеряем главного клоуна РПЛ. Что лучше, для пользователей?))))

    11.08.2025

  • vv12

    В Ска додумались Медведева и Ротенберга выкинуть, в зените до сих пор тянут...

    11.08.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Культурная столица ёптЫ

    11.08.2025

  • Пан Юзеф

    Если это "Спартак" внедрил медведяя в "Зенит", то ход гениальный, да. Дебил редкий.

    11.08.2025

  • За спорт!

    п?рнул штоль?

    11.08.2025

  • andy1962

    Для того , чтобы уволить Семака нужно...чтоы Зенит остался пару сезонов подряд вне тройки призеров. Я даже не верю в пошло-цэээсковский вариант с Федотовым...те если Семак посадит на лавку нескольких основных бразильских игроков. Здесь будет сказано, что это прерогатива тренера. Третий и наиболее вероятный - Семак уходит сам.

    11.08.2025

  • Фирсыч

    Можно перевести? Вроде, по-русски сказано, но я ничего не понял.

    11.08.2025

  • Gordon

    Это не образно, а в стиле подворотни. Как обычно у этого гражданина)

    11.08.2025

  • Ganimed

    Ну поляна большая,ветер может и дунуть в другую сторону:joy:Или там абонементы эрмитажные будут работать?! :wink:

    11.08.2025

  • Иван Л.

    То есть именно так и хотел сказать, а не уже само влезло

    11.08.2025

  • shutnik78

    Чтобы это значило? :face_with_raised_eyebrow:

    11.08.2025

    • Риера отреагировал на слухи о возможном назначении в «Спартак»

    «Балтика» — «Локомотив»: дата и время начала матча 5-го тура РПЛ
