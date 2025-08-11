Медведев образно ответил на вопрос о доверии к Семаку

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о доверии руководства клуба к главному тренеру Сергею Семаку.

9 августа «Зенит» проиграл «Ахмату» (0:1) в 4-м туре РПЛ.

«Доверяет ли «Зенит» Семаку, несмотря на не самый удачный старт сезона? Мы же не в поле ветер, в попе дым», — цитирует Медведева Odds.ru.

Команда Сергея Семака с 5 очками располагается на 8-й строчке в таблице РПЛ. В 5-м туре чемпионата России «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» 16 августа.