Матч легенд российского футбола пройдет в честь Кубка Игоря Акинфеева

20 августа на стадионе «Арена Химки» в 16.00 по московскому времени пройдет матч легенд российского футбола в честь Кубка Игоря Акинфеева.

В нем сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и просто легенды российского футбола.

«Второй год подряд наш турнир включает в себя гала-матч, где сыграют настоящие легенды. Сейчас дети фанатеют от Мбаппе, Дембеле, Ямаля и других, но те, кто выйдет на поле за «Сборную ЦСКА» и «Сборную друзей Акинфеева», на мой взгляд, ничуть не хуже современных кумиров, а, может быть, в чем-то и превосходят их. Не исключаю, что некоторые юные болельщики переключат свое внимание с игроков «Барселоны» и «Реала» на звезд нашего футбола. Очень рад, что турнир даст возможность посмотреть на игру легенд вживую. Ждем полные трибуны 20 августа!» — заявил Акинфеев.

В составе «Сборной ЦСКА» сыграют: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.

В составе «Сборной друзей Акинфеева»: Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2DROTS) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.

Гала-матч пройдет по правилам Кипербола — авторского формата игры в футбол, который разработан Игорем Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8х8, а окончательный результат игры определится в серии пенальти.