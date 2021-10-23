«На карту поставлены не только 3 очка». Рианчо — о матче «Зенит» — «Спартак»
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился в разговоре с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых против петербургского «Зенита».
«Положение обеих команд в Европе непростое. Они проиграли свои последние игры, поэтому в эмоциональном плане тренерам придется работать со своими игроками. «Зенит» играет дома и больше не может себе позволить совершить осечку. Думаю, опыт последней игры заставит тренера «Спартака» задуматься о новой стратегии в защите. И, конечно, я не думаю, что это был Рассказов — я считаю, что это была коллективная ошибка.
Это будет очень открытый и дискуссионный матч. На карту поставлены не только 3 очка, но и реабилитация и самооценка команд», — сказал Рианчо «СЭ».
Матч 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 19:00 по мск.
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