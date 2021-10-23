Кофрие назвал цели «Спартака» на сезон
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на текущий сезон.
— На что способен «Спартак» в этом сезоне?
— Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу.
Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.
Команда Руя Витории занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 24 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».
(Антон Рассказов)
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/maksimiliano-kofrie-zaschitnik-spartaka-o-sebe-seme-professionalnoy-mechte-matchi-za-krasno-belyh-bolshoe-intervyu-1849283/
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