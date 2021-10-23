Кофрие назвал цели «Спартака» на сезон

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал о целях команды на текущий сезон.

— На что способен «Спартак» в этом сезоне?

— Думаю, мы должны быть в тройке. Но будем пытаться бороться и за чемпионство. Это наша цель. Тем более с учетом того, как мы играли перед паузой на сборные. В Лиге Европы нам надо, в первую очередь, выложиться, чтобы выйти из группы. А дальше будем идти уже от матча к матчу.

Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.

Команда Руя Витории занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. 24 октября «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

(Антон Рассказов)