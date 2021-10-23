Кофрие ответил на вопрос, считает ли он себя преемником Жиго в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с защитником красно-белых Самюэлем Жиго.
— Можешь назвать Жиго своим другом?
— Мы пересекались с ним в Бельгии. Я разговаривал с ним перед приездом в Россию. Здесь мы можем поговорить на французском. Конечно, у меня с ним более тесная связь, чем с игроками, которых я не могу до конца понимать. Но у нас в команде все ребята дружелюбные.
— Контракт Жиго заканчивается в конце сезона. Некоторые рассматривают тебя как его преемника. Как видится ситуация тебе?
— Может быть, он через два-три месяца подпишет новый контракт? Кто знает! Это в любом случае будет его решение. Я же могу только выкладываться по максимуму и показывать свои качества.
Кофрие перешел в «Спартак» из «Сент-Трюйдена» в конце августа 2021 года. 24-летний бельгиец провел за красно-белых 6 матчей.
(Антон Рассказов)
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/maksimiliano-kofrie-zaschitnik-spartaka-o-sebe-seme-professionalnoy-mechte-matchi-za-krasno-belyh-bolshoe-intervyu-1849283/
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