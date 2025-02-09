Рианчо: «Спартак» может оказать серьезную конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы московского клуба стать чемпионом России по итогам текущего сезона.

«Трудно сказать, как новые игроки адаптируются к чемпионату России. Если этот процесс пройдет безболезненно, то «Спартак» наверняка окажет серьезную конкуренцию «Зениту» в чемпионской гонке», — прводит слова Рианчо «ВсеПроСпорт».

В зимнее трансферное окно красно-белые приобрели нападающего Леви Гарсию из АЕКа и вратаря Илью Помазуна из ЦСКА.

После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками.