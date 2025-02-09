Агент Алеррандро подтвердил информацию о завершенном медосмотре для перехода в ЦСКА

Агент нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро, Карлос Майнберг, сообщил «СЭ» об успешном прохождении футболистом медосмотра для перехода в ЦСКА.

Ранее о том, что футболист прошел медосмотр, в своих соцсетях сообщил журналист Вене Касагранде.

— Правда ли, что Алеррандро успешно прошел медосмотр и подпишет контракт на 4 года с самовыкупом за 5 миллионов?

— Да, — ответил «СЭ» Майнберг.

Аллерандро выступает за «РБ Брагантино» с января 2020 года. Он забил 26 голов и сделал 11 результативных передач в 123 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 4 миллиона евро.