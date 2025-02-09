Агент Помазуна: «Илью нормально приняли в «Спартаке»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера Ильи Помазуна, рассказал об адаптации своего клиента в «Спартаке».

«Адаптация проходит нормально, никаких проблем нет. Приняли Илью хорошо. Лишний раз сейчас его не хочется дергать, пусть готовится», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

2 февраля «Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним вратарем на 2,5 года. Последний раз Помазун играл в официальных матчах 8 месяцев назад, когда выступал за «Урал».