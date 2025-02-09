Агент Помазуна: «Илью нормально приняли в «Спартаке»
Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера Ильи Помазуна, рассказал об адаптации своего клиента в «Спартаке».
«Адаптация проходит нормально, никаких проблем нет. Приняли Илью хорошо. Лишний раз сейчас его не хочется дергать, пусть готовится», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
2 февраля «Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним вратарем на 2,5 года. Последний раз Помазун играл в официальных матчах 8 месяцев назад, когда выступал за «Урал».
Источник: РБ Спорт
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|
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|8
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|29
|
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|30
|6
|9
|15
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|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
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|30
|6
|5
|19
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|23
|
16
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|30
|6
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|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
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|0 : 0
|17.05
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|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
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Силва Лима Исмаэл
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|1
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