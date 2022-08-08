Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе будет заметно

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Каждый хороший игрок — большая потеря для команды. Думаю, его отсутствие в составе будет заметно. Что касается того, как травма Мозеса повлияет на чемпионскую гонку, то еще рано говорить об этом», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.