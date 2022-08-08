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Сегодня, 12:28

Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе будет заметно

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Каждый хороший игрок — большая потеря для команды. Думаю, его отсутствие в составе будет заметно. Что касается того, как травма Мозеса повлияет на чемпионскую гонку, то еще рано говорить об этом», — сказал Рианчо корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.

Виктор Мозес
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
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 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
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 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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