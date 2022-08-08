Пресняков-старший считает, что «Спартаку» будет тяжело без Мозеса

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«В «Спартаке» каждый хороший игрок на счету. Думаю, что это потеря для красно-белых. Уже есть какие-то наигранные, излюбленные комбинации. Но это футбол, и травмы неизбежны. Пока какая-то эйфория наблюдается по поводу выигрышей. Когда дело дошло бы до серьезных команд, и с Мозесом было бы нелегко, а без него еще сложнее», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.