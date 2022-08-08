Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:23

Пресняков-старший — о травме Мозеса: «С ним нелегко, а без него будет еще сложнее против серьезных команд»

Пресняков-старший считает, что «Спартаку» будет тяжело без Мозеса
Читать «СЭ» в

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«В «Спартаке» каждый хороший игрок на счету. Думаю, что это потеря для красно-белых. Уже есть какие-то наигранные, излюбленные комбинации. Но это футбол, и травмы неизбежны. Пока какая-то эйфория наблюдается по поводу выигрышей. Когда дело дошло бы до серьезных команд, и с Мозесом было бы нелегко, а без него еще сложнее», — сказал Пресняков-старший корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Какими были занятия по аэробике в 90-х? Фитнес с Синди Кроуфорд
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Мамедов: «Без Мозеса «Спартак» все равно сможет конкурировать с «Зенитом»
Переход защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА может сорваться из-за проблем с оплатой трансфера
«Урал» объявил об отставке Шалимова
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Мозес перенесет операцию. Полузащитник «Спартака» пропустит полгода
Кавазашвили: «Отсутствие Мозеса повлияет на «Спартак» и, возможно, на чемпионскую гонку»
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА и «Спартак» делят первое место и другие матчи
Мамедов: «Без Мозеса «Спартак» все равно сможет конкурировать с «Зенитом»
Переход защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА может сорваться из-за проблем с оплатой трансфера
«Спартак» — главное открытие старта чемпионата. Вместе с ЦСКА красно-белые дарят надежду на интригу
РПЛ: кто лучший игрок 4-го тура?
«Урал» объявил об отставке Шалимова
Кержаков заявил об отсутствии предложения от «Урала» о работе главным тренером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Переход защитника «Насьоналя» Сосы в ЦСКА может сорваться из-за проблем с оплатой трансфера

Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе будет заметно
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости