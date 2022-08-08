Мамедов: «Без Мозеса «Спартак» все равно сможет конкурировать с «Зенитом»

Мамедов считает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» без Мозеса

Бывший игрок «Спартака» Рамиз Мамедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением по травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Мозес — это, кончено, потеря для «Спартака» и российского чемпионата в целом. Команде придется побеждать без него. Игнатов хорошо вышел вместо Мозеса. Думаю, что именно он заменит Виктора до конца этого сезона. Не думаю, что «Спартаку» нужно выходить на трансферный рынок и покупать нового игрока в атаку. Даже без Мозеса команда сможет конкурировать с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.