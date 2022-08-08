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Мамедов: «Без Мозеса «Спартак» все равно сможет конкурировать с «Зенитом»

Мамедов считает, что «Спартак» сможет конкурировать с «Зенитом» без Мозеса
Читать «СЭ» в

Бывший игрок «Спартака» Рамиз Мамедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением по травме полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.

«Мозес — это, кончено, потеря для «Спартака» и российского чемпионата в целом. Команде придется побеждать без него. Игнатов хорошо вышел вместо Мозеса. Думаю, что именно он заменит Виктора до конца этого сезона. Не думаю, что «Спартаку» нужно выходить на трансферный рынок и покупать нового игрока в атаку. Даже без Мозеса команда сможет конкурировать с «Зенитом», «Динамо» и ЦСКА», — сказал Мамедов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Футболист был травмирован в матче 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0). Игроку предстоит перенести операцию. Восстановление займет около шести месяцев.

В этом сезоне 31-летний нигериец провел 4 матча за «Спартак», забив 2 гола.

Виктор Мозес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Рианчо считает, что отсутствие Мозеса в составе будет заметно

«Зенит» оформил Fan ID
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 3 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 3 1 0
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