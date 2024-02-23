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23 февраля, 14:38

Рианчо: «Возможно, весной Джикия будет самым мотивированным игроком «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем защитника московской команды Георгия Джикии.

«Не знаю, чем может закончиться история с контрактом Джикии, но хочется, чтобы окончательное решение пошло на пользу и игроку, и команде. Возможно, весной Джикия будет самым мотивированным игроком «Спартака». Георгий понимает, что он должен использовать каждый шанс на поле, чтобы доказать всем свою правоту», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля его агент Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак», в которых не отметился результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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