Рианчо: «Возможно, весной Джикия будет самым мотивированным игроком «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о будущем защитника московской команды Георгия Джикии.

«Не знаю, чем может закончиться история с контрактом Джикии, но хочется, чтобы окончательное решение пошло на пользу и игроку, и команде. Возможно, весной Джикия будет самым мотивированным игроком «Спартака». Георгий понимает, что он должен использовать каждый шанс на поле, чтобы доказать всем свою правоту», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

Нынешнее соглашение Джикии с московским клубом истекает летом 2024 года. 5 февраля его агент Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если главный тренер Гильермо Абаскаль останется в клубе.

В этом сезоне 30-летний защитник провел 9 матчей за «Спартак», в которых не отметился результативными действиями.