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Президент «Урала» Иванов: «Мы взяли не всех, но команда усилилась»

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги зимнего трансферного окна для екатеринбургской команды.

«Мы взяли не всех, нельзя быть всегда довольным тем, что мы сделали. Но команда, я считаю, усилилась, взяли ребят из Белоруссии. Конечно, хотелось бы найти нападающих, но их весь мир ищет. Как у нас есть, так и будет. Довольны мы или нет, будет ясно во время сезона», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Этой зимой в «Урал» перешли полузащитники Артем Концевой, Алексей Ионов и Валерий Бочеров.

Екатеринбургская команда набрала 19 очков за 18 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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П
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