Президент «Урала» Иванов: «Мы взяли не всех, но команда усилилась»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги зимнего трансферного окна для екатеринбургской команды.

«Мы взяли не всех, нельзя быть всегда довольным тем, что мы сделали. Но команда, я считаю, усилилась, взяли ребят из Белоруссии. Конечно, хотелось бы найти нападающих, но их весь мир ищет. Как у нас есть, так и будет. Довольны мы или нет, будет ясно во время сезона», — цитирует Иванова Metaratings.ru.

Этой зимой в «Урал» перешли полузащитники Артем Концевой, Алексей Ионов и Валерий Бочеров.

Екатеринбургская команда набрала 19 очков за 18 матчей и располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ.