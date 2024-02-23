Первый тренер Лунева: «В РПЛ Андрей не вернется — самомнение высокое»

Первый тренер вратаря «Карабаха» Андрея Лунева Дмитрий Гуленков заявил, что у российского вратаря слишком высокое самомнение, чтобы вернуться в чемпионат России.

«В сборную России он уже не вернется. До уровня Акинфеева он бы никогда не дошел. Игорь стабилен, а этого не было у Андрея. Лунев выбрал другую дорожку. В РПЛ он не вернется — самомнение высокое», — приводит слова Гуленкова Metaratings.ru.

В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 22 матча, в которых пропустил 29 мячей и 7 раз оставил свои ворота «сухими».

В 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» сыграет против лидера чемпионата Германии «Байера». Первые игры запланированы на 7 марта, а ответные — на 14 марта.