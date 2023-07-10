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Сегодня, 14:59

Агент Медины: «Хесус уже является игроком «Спартака»

Алина Савинова
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Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, объявил о переходе футболиста в «Спартак».

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен перейти в «Спартак». Сумма трансфера за переход 26-летнего парагвайского игрока может составить порядка 7,5 миллиона евро.

10 июля в Сети появилось фото Медины и хавбека «Кадиса» Тео Бонгонда в форме красно-белых.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-10-agent-medina-khesus-uzhe-igrok-spartaka
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