Агент Медины: «Хесус уже является игроком «Спартака»

Агусти Параха, агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, объявил о переходе футболиста в «Спартак».

«Могу только сказать, что Медина уже является игроком «Спартака», — приводит Sport24 слова агента.

Ранее «СЭ» стало известно, что полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время должен перейти в «Спартак». Сумма трансфера за переход 26-летнего парагвайского игрока может составить порядка 7,5 миллиона евро.

10 июля в Сети появилось фото Медины и хавбека «Кадиса» Тео Бонгонда в форме красно-белых.