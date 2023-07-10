Каррера: «Семак годами показывал, что является хорошим тренером»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о Сергее Семаке.

«Поймите, игроки не выигрывают чемпионаты сами по себе. Семак годами показывал, что является хорошим специалистом и что он отлично подготовлен! Сергей доказал, что имеет отношение к успехам «Зенита», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 команда Семака стала чемпионом России в пятый раз подряд. «Зенит» обеспечил себе чемпионство за четыре тура до конца РПЛ, набрав 64 балла.