Рианчо — о поражении «Спартака»: «Есть еще время проанализировать, что пошло не так в этом сезоне»
Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал поражение красно-белых в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ от «Краснодара» (1:2).
«Сейчас у «Спартака» тяжелые времена, — сказал Рианчо «СЭ». — Мы должны закончить год и подумать, что нужно изменить, чтобы улучшить команду. Остался месяц до зимнего перерыва, есть еще время проанализировать, что пошло не так во время текущего чемпионата. Мне сложно продиагностировать ситуацию на расстоянии в 4000 км. Теперь анализировать произошедшее предстоит технической команде».
«Спартак» не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей подряд, команда Руя Витории занимает 10-е место (19 очков).
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