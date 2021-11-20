Гончаренко рассказал о слабых сторонах «Спартака»
Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал о тактике на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (2:1).
«Мы говорили ребятам, какие моменты в защите «Спартака» надо использовать. Понимали, что нужно играть первым номером. Обсуждение слабых сторон соперника оставлю в раздевалке.
Почему не использовали преимущество в центре? Надо понимать расположение нападающих «Спартака». Соболев, Ларссон и Промес хорошо располагались для быстрых атак, большое время это было для нас проблемой. У «Спартака» есть проблемы, но состав все равно вышел качественный», — сказал Гончаренко.
«Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в РПЛ, «Спартак» с 19 баллами идет десятым.
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