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Гончаренко: «У Кабелла есть более сильная сторона — отборы, это еще важнее подборов»

21:53
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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил индивидуальные действия некоторых игроков в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Кабелла плохо играл на подборах? У нас нет такой ситуации, что мы чисто играем на подборах. У Реми есть более сильная сторона — отборы, это еще важнее подборов.

Петров после длительной паузы набрал недостаточную форму, поэтому заменили его. Плюс порадовало то, как вышел Спаич, он успокоил игру на правом фланге.

Конечно, мы хотели открыть счет. Можно открыть статистику, кто первый забивает — чаще выигрывает. Тем более в последнее время мы терпели поражения.

Почему соперники не ставят игрока, ответственного за перекрытие Сафонова при стандартах? У нас тоже хорошо отлажена защита во время стандартов. Ведем над этим работу. Полуфланговые подачи, защита второго мяча, угловые удары.

У нас было больше времени на подготовку, почти все игроки сыграли только один матч за сборную. Больше всего в паузу был задействован Классон, поэтому он и не играл с первых минут», — сказал тренер.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

 

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
2-й тайм

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Сергей Федоров все материалы автора

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