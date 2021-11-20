Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко оценил индивидуальные действия некоторых игроков в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Кабелла плохо играл на подборах? У нас нет такой ситуации, что мы чисто играем на подборах. У Реми есть более сильная сторона — отборы, это еще важнее подборов.

Петров после длительной паузы набрал недостаточную форму, поэтому заменили его. Плюс порадовало то, как вышел Спаич, он успокоил игру на правом фланге.

Конечно, мы хотели открыть счет. Можно открыть статистику, кто первый забивает — чаще выигрывает. Тем более в последнее время мы терпели поражения.

Почему соперники не ставят игрока, ответственного за перекрытие Сафонова при стандартах? У нас тоже хорошо отлажена защита во время стандартов. Ведем над этим работу. Полуфланговые подачи, защита второго мяча, угловые удары.

У нас было больше времени на подготовку, почти все игроки сыграли только один матч за сборную. Больше всего в паузу был задействован Классон, поэтому он и не играл с первых минут», — сказал тренер.