«Урал» — «Зенит»: Дзюба и Михаил Кержаков выйдут с первых минут, Малком остался в запасе
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ.
Место в воротах «Зенита» займет Михаил Кержаков, который не выходил на поле в официальных матчах с игры 6-го тура против ЦСКА (1:0), который состоялся 26 августа.
«Урал»: Помазун, Мамин, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесниченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк.
Запасные: Годзюр, Панов, Рыков, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Гаджимурадов, Гагнидзе, Максименко.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Круговой, Ракицкий, Ловрен, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Азмун.
Запасные: Одоевский, Бязров, Хотулев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Малком, Кузнецов.
Матч «Урал» — «Зенит» состоится сегодня, 7 ноября в Екатеринбурге. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю