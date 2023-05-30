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Судейство

Сегодня, 12:06

РФС заплатит судьям за хорошую работу. Размер премий не сообщается

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», по итогам сезона-2022/23 некоторые российские футбольные арбитры получат премиальные.

«В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза. При этом представитель РФС не уточнил суммы бонусов.

Летом 2022 года премии выплатили 12 арбитрам, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Вознаграждения составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Имена счастливчиков не назывались.

По данным «СЭ», в прошлом сезоне на вознаграждение мог претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.

Перед началом сезона-2021/22 шла речь о таких премиях:

— серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.

Как будет в этом году, пока не сообщается.

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 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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