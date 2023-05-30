РФС заплатит судьям за хорошую работу. Размер премий не сообщается

Как стало известно «СЭ», по итогам сезона-2022/23 некоторые российские футбольные арбитры получат премиальные.

«В РФС действует система премирования судей по итогам сезона. В этом году, как и ранее, арбитры получат вознаграждение, которое будет учитывать личный рейтинг судей и оценку их работы инспекторами», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций Российского футбольного союза. При этом представитель РФС не уточнил суммы бонусов.

Летом 2022 года премии выплатили 12 арбитрам, 22 ассистентам и 4 инспекторам. Вознаграждения составили от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Имена счастливчиков не назывались.

По данным «СЭ», в прошлом сезоне на вознаграждение мог претендовать тот арбитр, кто судил не менее 10 матчей чемпионата России. Второе условие — средний балл должен быть не ниже 8,0. Кроме того, можно было получить бонус в 100 тысяч рублей за серию из трех матчей с оценкой 8,3 балла и более.

Перед началом сезона-2021/22 шла речь о таких премиях:

— серия из трех матчей с оценкой 8,3 и более — 100 тысяч рублей;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,0 — 500 тысяч;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,1 — 1 миллион;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,2 — 2 миллиона;

— средняя оценка за сезон не ниже 8,3 — 3 миллиона.

Как будет в этом году, пока не сообщается.