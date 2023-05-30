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Сегодня, 12:00

Флорентин сравнил жизнь в России с Аргентиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин сравнил жизнь в России с Аргентиной.

«В России жизнь очень спокойная, она похожа на аргентинскую. Что касается футбола, то у нас фанаты ведут себя очень активно на трибунах, а в России почему-то не так. Но в этом есть плюс: когда на тебя не давят трибуны, ты можешь спокойно показывать свой футбол, а в Аргентине у тебя так легко не получится это делать. Москва или Буэнос-Айрес? В Москве очень красивые девушки, одни из самых красивых в мире, наверное. Но я выберу все-таки Буэнос-Айрес. Где девушки красивее: в России или на родине? Ой! Тут 50 на 50!» — приводит слова Флорентина «РБ Спорт».

После 29 туров российского чемпионата «Оренбург» с 43 очками занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. В 30 туре команда встретится с московским «Динамо» 3 июня в матче, который начнется в 17:00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gabrie-l-florentin-v-moskve-odni-iz-samy-h-krasivy-h-devushek-v-mire/
Габриэль Флорентин
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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