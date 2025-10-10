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РФС увеличил дисквалификацию отстраненного за ставки Писарского на четыре месяца

Алина Савинова

Комитет по этике РФС на заседании, которое прошло 10 сентября, принял решение об увеличении срока отстранения нападающего Владимира Писарского на четыре месяца, сообщает пресс-служба организации.

По словам председателя комитета Андрея Стукалова, было установлено, что Писарский, выступая за «Иртыш», принял прямое участие в пари на футбольные матчи в российской букмекерской конторе.

«Статья 18 регламента РФС по этике запрещает субъектам футбола прямо или косвенно принимать участие в пари, азартных играх, лотереях или аналогичных мероприятиях, связанных с футбольными матчами или соревнованиями и/или любыми сопутствующими футбольными мероприятиями. При определении санкции комитет также учел наличие отягчающих обстоятельств», — заявил Стукалов.

Данная санкция вступит в силу с момента истечения санкции, примененной к футболисту от 3 июля 2025 года.

3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС открыл дело в отношении Писарского относительно сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш». По словам юриста игрока, Писарский использовал фрибет, что по закону не является участием в азартной игре и не нарушает кодекс этики РФС.

Источник: https://rfs.ru/news/223174
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Владимир Писарский (Сычевой)
Футбол
РФС
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2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
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16
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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