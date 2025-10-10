Путин присвоил звание Героя Труда Никите Симоняну

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России первому вице-президенту РФС и бывшему игроку «Спартака» Никите Симоняну, сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

«За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола присвоить звание Героя Труда Российской Федерации первому вице-президенту Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» Симоняну Никите Павловичу», — говорится в документе.

98-летний Симонян является четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР. Со 160 голами он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака».

В составе сборной СССР Симонян стал чемпионом Олимпиады-1956 в Мельбурне.