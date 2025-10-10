Хазов покинул «Пари НН» и возглавил «КАМАЗ»

«Пари НН» объявил об уходе из клуба тренеров Антона Хазова и Дмитрия Полянина.

Специалисты продолжат карьеру в «КАМАЗе». Пресс-служба клуба из Набережных Челнов сообщила в своем Telegram-канале, что Хазов назначен главным тренером основной команды, а Полянин — его помощником.

Хазов с 2018 года работал ассистентом первой команды «Пари НН» и дважды: в 2021 и 2022 годах — становился исполняющим обязанности главного тренера. Полянин в течение семи лет был тренером по физподготовке. Последние несколько месяцев они тренировали молодежную команду «Пари НН».

Во время игровой карьеры Полянин выступал за «КАМАЗ» в период с 2003 по 2006 год в качестве защитника.