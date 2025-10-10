Хазов покинул «Пари НН» и возглавил «КАМАЗ»
«Пари НН» объявил об уходе из клуба тренеров Антона Хазова и Дмитрия Полянина.
Специалисты продолжат карьеру в «КАМАЗе». Пресс-служба клуба из Набережных Челнов сообщила в своем Telegram-канале, что Хазов назначен главным тренером основной команды, а Полянин — его помощником.
Хазов с 2018 года работал ассистентом первой команды «Пари НН» и дважды: в 2021 и 2022 годах — становился исполняющим обязанности главного тренера. Полянин в течение семи лет был тренером по физподготовке. Последние несколько месяцев они тренировали молодежную команду «Пари НН».
Во время игровой карьеры Полянин выступал за «КАМАЗ» в период с 2003 по 2006 год в качестве защитника.
Источник: https://t.me/fckamaz_1981/8428
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|6
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|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
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|Локомотив – Спартак
|0 : 4
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|Крылья Советов – Зенит
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
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Александр Соболев
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|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
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|11
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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