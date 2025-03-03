РФС назвал состав бюро исполкома

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава бюро исполкома организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав бюро исполкома вошли:

Дюков Александр Валерьевич — президент РФС;

Симонян Никита Павлович — первый вице-президент РФС;

Алаев Александр Александрович — вице-президент РФС;

Бельский Александр Николаевич — вице-президент РФС;

Гинер Евгений Леннорович — вице-президент РФС;

Каменской Игорь Александрович — вице-президент РФС;

Соловьев Денис Борисович — вице-президент РФС;

Юмашева Полина Валентиновна — вице-президент РФС.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.