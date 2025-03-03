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РФС назвал состав бюро исполкома

Игнат Заздравин
Корреспондент
Президент РФС Александр Дюков
Александр Дюков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил об утверждении состава бюро исполкома организации.

Заседание исполнительного комитета РФС состоялось в понедельник, 3 марта по видеоконференцсвязи.

В состав бюро исполкома вошли:

Дюков Александр Валерьевич — президент РФС;
Симонян Никита Павлович — первый вице-президент РФС;
Алаев Александр Александрович — вице-президент РФС;
Бельский Александр Николаевич — вице-президент РФС;
Гинер Евгений Леннорович — вице-президент РФС;
Каменской Игорь Александрович — вице-президент РФС;
Соловьев Денис Борисович — вице-президент РФС;
Юмашева Полина Валентиновна — вице-президент РФС.

В начале февраля президент РФС Александр Дюков был переизбран на 4 года. Он был единственным кандидатом на должность.

Источник: РФС
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Футбол
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РФС
Александр Дюков
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 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

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Максим Глушенков

Зенит

 6
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Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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