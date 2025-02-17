РФС рекомендует клубам прописывать штрафы за неприезд в контракты игроков

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов порекомендовал российским клубам прописывать штрафы в контрактах на случай неприезда иностранных игроков.

«Каждую зиму кто-то из футболистов не приезжает в клубы. Как защититься клубам? Нужно прописывать штрафы в контрактах», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Ранее в СМИ сообщали, что на зимние сборы в расположение команд не вернулись Бителло («Динамо»), Родриго Саравия («Ростов»), Харди Томпсон («Оренбург»), Камило («Ахмат»), Виктор Мендес («Крылья Советов»). Только полузащитник «Динамо» присоединился к команде на сборах после того, как московский клуб разослал письма в бразильские клубы о том, что не дает согласия на переговоры с игроком.