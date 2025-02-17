ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

ЦСКА сыграл нулевую ничью с «Сочи» в товарищеском матче на сборе в ОАЭ.

Команды не забили голов. На 37-й минуте желтую карточку получил форвард армейцев Секу Койта, а на 84-й минуте желтую карточку показали хавбеку «Сочи» Марку Носатому.

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Сочи» — 0:0 (0:0)

Голы: -.