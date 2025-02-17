Тер-Абрамян — о назначении гендиректором «Крыльев»: «Новый вызов, к которому я шел десять лет»

Новый генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал свое назначение.

17 февраля самарский клуб объявил о смене гендиректора — Тер-Абрамян занял пост вместо Вадима Андреева.

— «Крылья Советов» — клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.

Для меня это новый вызов, к которому я шел десять лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя, — приводит слова Тер-Абрамяна пресс-служба клуба.

Ранее Тер-Абрамян руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.

После 18 туров самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.