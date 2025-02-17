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Тер-Абрамян — о назначении гендиректором «Крыльев»: «Новый вызов, к которому я шел десять лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новый генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал свое назначение.

17 февраля самарский клуб объявил о смене гендиректора — Тер-Абрамян занял пост вместо Вадима Андреева.

— «Крылья Советов» — клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов.

Для меня это новый вызов, к которому я шел десять лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя, — приводит слова Тер-Абрамяна пресс-служба клуба.

Ранее Тер-Абрамян руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ, работал в ХК «Хумо» и занимал должности коммерческого директора в хоккейном «Авангарде» и ФНЛ.

После 18 туров самарцы с 18 очками занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ФК «Крылья Советов»
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ФК Крылья Советов (Самара)
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Федорищев прокомментировал смену гендиректора в «Крыльях»

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 7
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

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 4
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