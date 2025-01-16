Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:52

РФС проводит расследование в отношении арбитра Евгения Турбина

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Турбин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», РФС и другие структуры проводят расследование в отношении арбитра Евгения Турбина.

Турбин, как и его коллега Владислав Безбородов, проверяется на причастность к незаконным делам. Конкретный характер и доказательства возможных нарушений должны выявить компетентные органы. Также под подозрением находится еще один российский арбитр.

45-летний Турбин завершил карьеру в качестве главного судьи летом 2024 года. Рефери не получает назначений в роли видеоарбитра (ВАР и АВАР) после матча РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 23 сентября 2024-го (1:1).

8 ноября 2024 года Безбородов был отстранен от работы до конца сезона-2024/25, что с учетом возраста может означать окончание карьеры 52-летнего рефери. Он не судит после матча РПЛ «Ахмат» — «Факел» 18 октября 2024-го (2:3).

Судья Владислав Безбородов. Безбородов собирался возглавить судей, но его убрали. Кому перешел дорогу арбитр?
Евгений Турбин
Читайте также
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
В Москве застрелили чемпиона России по гиревому спорту Фещенко
Медведев оценил стартовый матч на Открытом чемпионате Австралии
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
В «Крыльях» заверили, что иск дочерней компании Ростеха не скажется на работе клуба
Власти Самары еще не получали иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов рублей
Борис Ротенберг — о коррупционном скандале в российском футболе: «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом»
Ларин — о заявлениях Федорищева: «Если он посчитал нужным сказать это, значит на то есть основания»
Романцев — о коррупции в судействе: «Эта история может быть на руку тем, кто стремится продлить изоляцию нашего футбола»
Кузьмичев — о коррупционном скандале: «Ситуация напряженная, может получиться что угодно»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
С «Локомотивом» не сыграют три лучших футболиста чемпиона Китая
Гранат: «В скором времени соскучусь по матчам РПЛ»
Орещук — о Бителло: «Что за колхоз? Я в шоке, ему надо впаять дисквалификацию»
Сафонов о том, что Бителло не приехал на сборы «Динамо»: «В Европе таким занимаются только отмороженные»
Селюк: «В России ни один клуб не потянет зарплату Конате»
«Ахмат» одержал победу над «Нови Пазаром» благодаря хет-трику Мелкадзе
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гранат: «В скором времени соскучусь по матчам РПЛ»

С «Локомотивом» не сыграют три лучших футболиста чемпиона Китая
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости