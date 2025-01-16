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Сегодня, 21:15

Гранат: «В скором времени соскучусь по матчам РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о том, в чем заключается прелесть РПЛ.

«В чем прелесть РПЛ? Наверное, в интриге. Потому что сейчас не только «Зенит» является явным фаворитом на чемпионство, есть конкуренция среди лидеров. Соскучился ли я по матчам РПЛ? Слава богу есть другие чемпионаты и Лига чемпионов, но, думаю, в скором времени соскучусь», — цитирует Граната «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Спартак» (37).

Источник: РБ Спорт
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
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Локомотив

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П
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Бителло

Динамо

 8
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

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Муталип Алибеков

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