Гранат: «В скором времени соскучусь по матчам РПЛ»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о том, в чем заключается прелесть РПЛ.

«В чем прелесть РПЛ? Наверное, в интриге. Потому что сейчас не только «Зенит» является явным фаворитом на чемпионство, есть конкуренция среди лидеров. Соскучился ли я по матчам РПЛ? Слава богу есть другие чемпионаты и Лига чемпионов, но, думаю, в скором времени соскучусь», — цитирует Граната «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Спартак» (37).