Перед «Пари НН» поставлена задача войти в десятку по итогам сезона РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какую задачу команда должна выполнить по итогам сезона-2025/26 в РПЛ.

«Цель такая же амбициозная, как и в прошлом году, — быть в десятке. Никто эти цели не менял с прошлого года. Мы очень надеемся, что в пятом сезоне [в РПЛ], несмотря на все логистические сложности, с этими сложностями мы справимся достойно», — приводит ТАСС слова гендиректора.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отметил, что хочет полностью поменять коммуникацию внутри коллектива и видеть у игроков только положительное мышление. Также специалист рассчитывает, что команда будет показывать более динамичный и непредсказуемый футбол.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и уступил «Сочи» в стыковых матчах. Нижегородцы должны были вылететь в первую лигу, однако клуб получил право принять участие в чемпионате России-2025/26 вместо «Химок», которые не прошли лицензирование.