16 июля, 16:18

Перед «Пари НН» поставлена задача войти в десятку по итогам сезона РПЛ

Алина Савинова

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, какую задачу команда должна выполнить по итогам сезона-2025/26 в РПЛ.

«Цель такая же амбициозная, как и в прошлом году, — быть в десятке. Никто эти цели не менял с прошлого года. Мы очень надеемся, что в пятом сезоне [в РПЛ], несмотря на все логистические сложности, с этими сложностями мы справимся достойно», — приводит ТАСС слова гендиректора.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский отметил, что хочет полностью поменять коммуникацию внутри коллектива и видеть у игроков только положительное мышление. Также специалист рассчитывает, что команда будет показывать более динамичный и непредсказуемый футбол.

В сезоне-2024/25 «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и уступил «Сочи» в стыковых матчах. Нижегородцы должны были вылететь в первую лигу, однако клуб получил право принять участие в чемпионате России-2025/26 вместо «Химок», которые не прошли лицензирование.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Давид Мелик-Гусейнов
  • Главврач Маргулис/

    Пустобрёх. Если задача не будет выполнена, что, скорее всего, и произойдёт, ты первым должен будешь покинуть клуб.

    16.07.2025

  • gan75

    В 10 ФНЛ?...

    16.07.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А Мелик всё мелет чушь.. "Цель такая же амбициозная, как и в прошлом году.." Значит, и результат будет такой же !! Не забудьте вернуть Гончаренко!! Без него век воли не видать..

    16.07.2025

  • 199

    У столичных переняли-ставить задачи? Значит задачу не выполнят.

    16.07.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Локомотив 12 7 5 0 29-16 26
    2
    		 Краснодар 12 8 2 2 24-7 26
    3
    		 ЦСКА 12 7 3 2 22-13 24
    4
    		 Зенит 12 6 5 1 24-10 23
    5
    		 Балтика 12 6 5 1 18-6 23
    6
    		 Спартак 12 5 4 3 20-18 19
    7
    		 Рубин 12 5 3 4 15-18 18
    8
    		 Динамо 12 4 4 4 20-19 16
    9
    		 Ахмат 12 4 4 4 16-15 16
    10
    		 Ростов 12 3 5 4 10-13 14
    11
    		 Кр. Советов 12 3 4 5 17-22 13
    12
    		 Акрон 12 2 5 5 14-18 11
    13
    		 Динамо Мх 12 2 4 6 5-15 10
    14
    		 Оренбург 12 1 5 6 14-23 8
    15
    		 Пари НН 12 2 0 10 9-23 6
    16
    		 Сочи 12 1 2 9 7-28 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    25.10 14:00 Спартак – Оренбург - : -
    25.10 16:30 Ростов – Динамо Мх - : -
    25.10 19:00 ЦСКА – Кр. Советов - : -
    26.10 13:00 Акрон – Локомотив - : -
    26.10 15:15 Пари НН – Балтика - : -
    26.10 17:30 Зенит – Динамо - : -
    26.10 19:45 Краснодар – Рубин - : -
    27.10 19:30 Ахмат – Сочи - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Дмитрий Воробьев
    Дмитрий Воробьев

    Локомотив

    		 7
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов
    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 11 1 3
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 5 1 2
    Мамаду Майга
    Мамаду Майга

    Пари Нижний Новгород

    		 9 1 2
    Вся статистика

