РФС представил список судей на новый сезон РПЛ и Кубка России

РФС на официальном сайте представил список судей, которые будут работать на матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2024/25.

В список вошли 23 главных арбитра, 5 резервных, 39 помощников судьи и 4 резервных ассистентов. 46 арбитров из этого списка могут работать на матчах чемпионата и кубка страны в качестве видеопомощников арбитра.

Главные судьи: Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Евгений Буланов (Саранск), Егор Егоров (Нижний Новгород), Ранэль Зияков (Набережные Челны), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Сергей Карасев (Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Артем Любимов (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Роман Сафьян (Москва), Алексей Сухой (Люберцы), Сергей Цыганок (Калининград), Сергей Чебан (Москва), Михаил Черемных (Пермь), Артем Чистяков (Азов), Павел Шадыханов (Москва), Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Арбитр Вера Опейкина не попала в список судей на новый сезон. В резерв помощников судьи включена Екатерина Курочкина (Малаховка), которая также может работать на ВАР и АВАР.

Сезон РПЛ стартует 20 июля. В этот день пройдут четыре матча: «Локомотив» — «Акрон», «Крылья Советов» — «Зенит», «Ростов» — ЦСКА и «Динамо» — «Факел».