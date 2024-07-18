В «Спартаке» прокомментировали сотрудничество с «Альфа-Банком»
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что «Альфа-Банк» заключил многомиллионный контракт с командой.
— Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом — всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив, — сказал Малышев.
Заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков также поблагодарил «Спартак» за сотрудничество.
— Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница. Сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики. Надеюсь, что в первую очередь выиграет футбол, наш спорт будет более популярным. Болельщики «Спартака» получат разные возможности, льготные программы, кэшбеки. Какая-то категория клиентов получит возможность смотреть матчи в ВИП-ложе, — сказал Воейков.
Сообщалось, что «Альфа-Банк» станет спонсором «Спартака». Соглашение будет рассчитано на три года.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -