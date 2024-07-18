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Сегодня, 11:40

В «Спартаке» прокомментировали сотрудничество с «Альфа-Банком»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что «Альфа-Банк» заключил многомиллионный контракт с командой.

— Огромное спасибо коллегам за доверие. Сотрудничество с футбольным клубом — всегда доверие нашему проекту, спортивному результату. С уверенностью смотрю в завтрашний день. Будет много совместных проектов и инициатив, — сказал Малышев.

Заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков также поблагодарил «Спартак» за сотрудничество.

— Спасибо руководству «Спартака». Для нас открывается новая страница. Сотрудничество с самым популярным клубом России. От этого сотрудничества выиграют все, в том числе и болельщики. Надеюсь, что в первую очередь выиграет футбол, наш спорт будет более популярным. Болельщики «Спартака» получат разные возможности, льготные программы, кэшбеки. Какая-то категория клиентов получит возможность смотреть матчи в ВИП-ложе, — сказал Воейков.

Сообщалось, что «Альфа-Банк» станет спонсором «Спартака». Соглашение будет рассчитано на три года.

ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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